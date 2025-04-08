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Петржела призвал выкинуть Вендела из «Зенита»

Вчера, 22:26
10

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела призвал выгнать Вендела из клуба.

После матча с «Локомотивом» появилось видео с участием полузащитника. Бразилец употреблял на нем алкоголь и табак.

– Наказали бы Вендела в такой ситуации?

– Я бы его сразу выкинул за то, что он сделал. Мне все равно, русский это или иностранец, я бы просто выкинул из команды, что делать с таким игроком, который курит и алкоголь пьет!

– Даже несмотря на выходной?

– Какой выходной! Он – профессионал, он мог бы вести себя так, если бы был обычным человеком, но он спортсмен.

– Постоянный режим у него должен быть?

– Да, конечно.

– Можем ли мы сказать, что иностранцы в Питере буквально зажрались?

– Да, это катастрофа, это невозможно, в своей команде я бы выкинул сразу. Теперь понятно, почему у «Зенита» такие сложности в этом сезоне? Если он отдыхает таким способом, то это катастрофа.

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Источник: «ВсеПроСпорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел Петржела Властимил
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Комментарии (10)
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СильныйМозг
1744141032
Интересно, а что бы с ним сделал Петржела, если бы узнал, что Вендель в казино играет?
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ziborock
1744141296
А что его выкидывать, он и так уже ушел!)))
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FWSPM
1744141761
потерпите 8 матчей осталось
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NewLife
1744141976
И еще, наверное, сахарком балуется (не говорите Карпину))))
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raritet
1744142644
Этот идиот, давно поставивший себя выше всех должен быть изгнан тотчас после первой неявки на сборы команды. Нужно заметить что именно он стал причиной скандалов в команде. На месте тренера я бы досрочно попросил бы такую.гнилушку покинуть команду ,
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DOCTOR PENALTY
1744142669
Совет правильный, но уже поздно. ((
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"supermax"
1744144199
Да все они такие... Выгнать весь зенит в Бразилию ... Пусть там гыгыкают
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