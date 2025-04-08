Петржела призвал выкинуть Вендела из «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела призвал выгнать Вендела из клуба.
После матча с «Локомотивом» появилось видео с участием полузащитника. Бразилец употреблял на нем алкоголь и табак.
– Наказали бы Вендела в такой ситуации?
– Я бы его сразу выкинул за то, что он сделал. Мне все равно, русский это или иностранец, я бы просто выкинул из команды, что делать с таким игроком, который курит и алкоголь пьет!
– Даже несмотря на выходной?
– Какой выходной! Он – профессионал, он мог бы вести себя так, если бы был обычным человеком, но он спортсмен.
– Постоянный режим у него должен быть?
– Да, конечно.
– Можем ли мы сказать, что иностранцы в Питере буквально зажрались?
– Да, это катастрофа, это невозможно, в своей команде я бы выкинул сразу. Теперь понятно, почему у «Зенита» такие сложности в этом сезоне? Если он отдыхает таким способом, то это катастрофа.