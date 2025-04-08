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В «Локомотиве» оценили работу Ротенберга

Вчера, 21:43

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о работе Бориса Ротенберга.

  • Ротенберг сейчас занимает должность директора департамента развития молодежного футбола «Локо».
  • Сообщалось, что он может стать генеральным директором клуба.

«Борис Ротенберг – заместитель генерального директора, у него большой объем работы, много всего он сделал. В академии хорошо выстроена работа. Практически каждый день в академию «Локомотива» приезжают дети со всей страны на просмотр, это фактор той политики, которую проводит клуб. Наши игроки могут быть конкурентоспособными, надо в них верить.

Борис Ротенберг работает системно, целенаправленно. Сегодня он уже один из ключевых руководителей «Локомотива», – сказал Нагорных.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ротенберг Борис
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