В «Локомотиве» оценили работу Ротенберга

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о работе Бориса Ротенберга.

Ротенберг сейчас занимает должность директора департамента развития молодежного футбола «Локо».

Сообщалось, что он может стать генеральным директором клуба.

«Борис Ротенберг – заместитель генерального директора, у него большой объем работы, много всего он сделал. В академии хорошо выстроена работа. Практически каждый день в академию «Локомотива» приезжают дети со всей страны на просмотр, это фактор той политики, которую проводит клуб. Наши игроки могут быть конкурентоспособными, надо в них верить.

Борис Ротенберг работает системно, целенаправленно. Сегодня он уже один из ключевых руководителей «Локомотива», – сказал Нагорных.