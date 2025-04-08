Смолов – об интересе «ПСЖ» к Сперцяну: «Туда что, по объявлению набирают?»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал, как обсуждал с одноклубником Эдуардом Сперцяном возможный трансфер в «ПСЖ».

«Эдик – хороший парень, скромный действительно. Я тоже лишний раз не спрашиваю, насколько близок «ПСЖ».

Конечно, я спрашивал (об этом), когда появилась информация. Я ему скинул (новость и спросил): «Туда что, по объявлению набирают?» (смеется) Он посмеялся.

Я спросил: «Не, ну правда, есть какой-то интерес?» Он ответил: «Ну, я пока не знаю», – заявил Смолов.