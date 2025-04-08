Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Смолов – об интересе «ПСЖ» к Сперцяну: «Туда что, по объявлению набирают?»

Смолов – об интересе «ПСЖ» к Сперцяну: «Туда что, по объявлению набирают?»

Сегодня, 17:36
3

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал, как обсуждал с одноклубником Эдуардом Сперцяном возможный трансфер в «ПСЖ».

«Эдик – хороший парень, скромный действительно. Я тоже лишний раз не спрашиваю, насколько близок «ПСЖ».

Конечно, я спрашивал (об этом), когда появилась информация. Я ему скинул (новость и спросил): «Туда что, по объявлению набирают?» (смеется) Он посмеялся.

Я спросил: «Не, ну правда, есть какой-то интерес?» Он ответил: «Ну, я пока не знаю», – заявил Смолов.

  • В этом сезоне Сперцян забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 28 матчах за «Краснодар».
  • Его контракт с клубом истекает в 2026 году.
  • Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.

Еще по теме:
Смолов прокомментировал лидерство «Краснодара» в РПЛ 2
Жена Смолова рассказала, как ее спасли собрания анонимных наркоманов 6
Смолов оценил вариант ухода в Медиалигу 1
Источник: Smol Talk
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Краснодар ПСЖ Смолов Федор Сперцян Эдуард
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Project Бабангида
1744123427
просто шашлычник на празднования чемпионства понадобился. ну Сафонов и порекомендовал
Ответить
Главные новости
Абена прокомментировал возвращение в состав «Спартака»
17:57
Реакция Роналду на смерть скаута «Спортинга», приведшего его в клуб
17:50
Смолов – об интересе «ПСЖ» к Сперцяну: «Туда что, по объявлению набирают?»
17:36
3
Крымский футболист погиб на СВО
17:18
2
Стало известно, сколько «Челси» заплатит УЕФА, чтобы избежать еврокубкового бана
16:59
1
Радимов: «Если болельщики «Динамо» любят Скопинцева, то еще лет 50 будете без медалей»
16:16
6
Роналдиньо назвал лучшего бразильского футболиста
16:00
1
Фото«Зенит» показал самую масштабную фотографию в истории клуба
15:51
37
Гави из «Барселоны» жестко ответил критикам
15:43
3
Канчельскис объяснил, почему «Зенит» станет чемпионом, несмотря на 5-очковое отставание
15:00
30
Все новости
Все новости
РПЛ объявила о переносе начала дерби «Спартак» – ЦСКА
17:41
1
Тренер вратарей ЦСКА: «Акинфеев – пофигист»
16:46
Радимов: «Если болельщики «Динамо» любят Скопинцева, то еще лет 50 будете без медалей»
16:16
6
Фото«Зенит» показал самую масштабную фотографию в истории клуба
15:51
37
Тошич ответил, кто из игроков ЦСКА способен выступать за «Манчестер Юнайтед»
15:23
5
Канчельскис объяснил, почему «Зенит» станет чемпионом, несмотря на 5-очковое отставание
15:00
29
«Динамо» попросило ЭСК РФС разобрать два спорных момента в дерби с ЦСКА
14:51
10
Радимов: «Теперь критикую только за деньги»
14:31
6
В «Спартаке» определились с будущим 37-летнего Довбни, не сыгравшего ни одного матча
14:24
15
«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом»
13:51
63
Прудников назвал условие для чемпионства «Спартака»
13:35
5
Радимов: «Как можно быть фаворитом на «Газпром Арене» против «Зенита»? Ты сумасшедший, если такое скажешь»
13:10
20
Канчельскис сказал, может ли Дзюба претендовать на звание императора Москвы
12:58
20
Колодин объяснил, почему «Динамо» следует оставить Личку
12:44
2
В ЦСКА объяснили сложности с приглашением бразильских команд на Братский кубок
12:11
4
ФотоРПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера марта
11:47
6
Денисов сказал, какое достижение российского футболиста может превзойти рекорд Овечкина
11:39
10
ЦСКА отреагировал на информацию о продлении контракта с Пьяничем
11:27
4
Семшов назвал решение Станковича, которое его удивило в матче «Ростов» – «Спартак»
11:18
10
Червиченко оценил отрыв «Краснодара»
10:37
1
Силкин назвал условие, при котором окупится трансфер Соболева
10:31
3
Черчесов – о чемпионской гонке в РПЛ: «Я вообще не знаю, бывает ли хороший календарь или плохой»
09:59
1
Кордоба – о матче с «Зенитом»: «Много вещей будет против нас»
09:43
23
Черчесов оценил влияние разговоров о продаже Угальде на результаты «Спартака»
09:31
1
Бышовец назвал проблемы в игре «Динамо»
09:24
«Локомотив» заинтересовался воспитанником «Зенита»
09:11
5
Бубнов оценил расклады в борьбе за чемпионский титул в РПЛ
08:53
2
ЦСКА готов оставить Гуарирапу
08:41
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 