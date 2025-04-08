Смолов – об интересе «ПСЖ» к Сперцяну: «Туда что, по объявлению набирают?»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал, как обсуждал с одноклубником Эдуардом Сперцяном возможный трансфер в «ПСЖ».
«Эдик – хороший парень, скромный действительно. Я тоже лишний раз не спрашиваю, насколько близок «ПСЖ».
Конечно, я спрашивал (об этом), когда появилась информация. Я ему скинул (новость и спросил): «Туда что, по объявлению набирают?» (смеется) Он посмеялся.
Я спросил: «Не, ну правда, есть какой-то интерес?» Он ответил: «Ну, я пока не знаю», – заявил Смолов.
- В этом сезоне Сперцян забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 28 матчах за «Краснодар».
- Его контракт с клубом истекает в 2026 году.
- Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.
Источник: Smol Talk