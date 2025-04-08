Радимов: «Если болельщики «Динамо» любят Скопинцева, то еще лет 50 будете без медалей»

Владислав Радимов высказался о привязанности динамовских фанатов к Дмитрию Скопинцеву.

В воскресенье «Динамо» проиграло ЦСКА (1:3) в 23-м туре РПЛ.

Скопинцев забил курьезный автогол в дерби.

«Как я выяснил накануне на «Матч ТВ», Скопинцева очень любят болельщики, что он свой.

Ну, если болельщики «Динамо» любят Скопинцева, то еще лет 50 вы будете без медалей, если у вас это любимый футболист.

Перефразируя фразу Кержакова, динамовские болельщики могут сказать: мы любим Скопинцева, поэтому не выигрывали, не выигрываем и выигрывать не будем», – заявил Радимов.