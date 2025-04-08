Канчельскис объяснил, почему «Зенит» станет чемпионом, несмотря на 5-очковое отставание

Андрей Канчельскис до сих пор убежден в седьмом подряд чемпионстве «Зенита».
- Петербуржцы идут на 3-м месте в РПЛ после 23 туров.
- Они ниже «Краснодара» и «Спартака», отставание от лидера – 5 очков.
- В следующем туре «Зенит» примет «Краснодар» на «Газпром Арене».
«Краснодар» оторвался ненадолго. Сейчас «Зенит» выиграет у них – отставание будет всего в два очка. Потом «Зенит» наверстает свое и станет чемпионом России. Я так это вижу.
«Зенит» станет чемпионом за счет подбора игроков, у них он поинтереснее, чем у других команд. Они должны воспользоваться этим.
Когда пройдут адаптацию новые легионеры, в матчах они станут выглядеть совсем по-другому», – сказал Канчельскис.
Источник: «РБ Спорт»