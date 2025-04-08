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  • Канчельскис объяснил, почему «Зенит» станет чемпионом, несмотря на 5-очковое отставание

Канчельскис объяснил, почему «Зенит» станет чемпионом, несмотря на 5-очковое отставание

Сегодня, 15:00
30

Андрей Канчельскис до сих пор убежден в седьмом подряд чемпионстве «Зенита».

  • Петербуржцы идут на 3-м месте в РПЛ после 23 туров.
  • Они ниже «Краснодара» и «Спартака», отставание от лидера – 5 очков.
  • В следующем туре «Зенит» примет «Краснодар» на «Газпром Арене».

«Краснодар» оторвался ненадолго. Сейчас «Зенит» выиграет у них – отставание будет всего в два очка. Потом «Зенит» наверстает свое и станет чемпионом России. Я так это вижу.

«Зенит» станет чемпионом за счет подбора игроков, у них он поинтереснее, чем у других команд. Они должны воспользоваться этим.

Когда пройдут адаптацию новые легионеры, в матчах они станут выглядеть совсем по-другому», – сказал Канчельскис.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Краснодар Зенит Канчельскис Андрей
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Комментарии (30)
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партизан84
1744117109
Андрей не учел "проклятие зимнего кубка рпл"))))
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Kollljan
1744117580
Что-то не верится совсем.
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Прокс
1744117625
Москва швея!!!!
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ziborock
1744117654
Подбор игроков у Зенита действительно интересный пед-ры.нег-ры, казахи, киргизы, сербы, колумбийцы, Сашка-дельфин, Максим-клоун в женских колготках, Мостовой-петушара, Матео-черный одуванчик, Нинка, Роза и.т.д. Шапито!
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алдан2014
1744118011
В этом году зеня в пролёте. Конкуренты подтянулись. Даже ЦСКА сможет побороться за золото. Да да. Кони всегда мощно финишируют. И Акинфеев по прежнему в деле
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FWSPM
1744118744
андрюша все никак не уймется, рассаказал бы лучше когда динамо брянск ждать в рпл
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lek!
1744120044
Зенит станет чемпионом за счёт того что им сделают подарок на 100 летия . а сами с такими игроками без подачек ни на что не способны.
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k611
1744122278
Зенит дома первый тайм с Рубином маялся, а здесь будет организованный и предельно мотивированный Краснодар. Как то Канчельскис слишком сильно недооценивает "быков". Игра покажет как оно будет...
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Romeo 123
1744123007
Краснодар-чемпион!!! В этом году
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Spartak_forv@
1744124815
Выиграет…Сказал так,как-будто ему «старый» Биф спортивный альманах показал
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