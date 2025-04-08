Радимов: «Теперь критикую только за деньги»

Владислав Радимов хочет зарабатывать на своих критических высказываниях.

Ранее Радимов назвал игроков «Крыльев Советов» девочками.

Защитник самарцев Гленн Бейл распечатал цитату Владислава и наклеил на кресла одноклубников в раздевалке.

После этого «Крылья» сенсационно разгромили «Локомотив» со счетом 5:1.

«Мне Бейл прислал видеосообщение со словами: «Спасибо, что сказал. С меня раки».

Теперь критикую только за деньги, бесплатно мотивировать не буду», – заявил Радимов.