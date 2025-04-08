В АПЛ дебютировал 15-летний футболист

Нападающий «Лестера» Джереми Монга дебютировал в АПЛ в возрасте 15 лет и 271 дня в домашнем матче 31-го тура с «Ньюкаслом» (0:3). Он вышел на замену на 74-й минуте.

Монга стал вторым самым молодым футболистом в истории АПЛ после вингера «Арсенала» Итана Нванери. Тот дебютировал в лиге в 2022 году в возрасте 15 лет и 181 дня.

Монга вышел на поле в футболке, на которой не был упомянут спонсор «Лестера» – игровая криптовалютная онлайн-платформа. Британский закон запрещает футболистам младше 18 лет носить форму с изображением спонсоров из сферы азартных игр.