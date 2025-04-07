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  • Титов – о «Зените»: «Наступает момент, когда команда заканчивается»

Титов – о «Зените»: «Наступает момент, когда команда заканчивается»

Сегодня, 16:48
16

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал отсутствие лидерства «Зенита» в РПЛ.

  • Петербуржцы отстают от 1-го места на 5 очков.
  • Команда рискует впервые с 2018 года не выиграть сезон РПЛ.
  • Ближайший соперник «Зенита» – лидирующий «Краснодар» (13 апреля).

«Есть люди, которые устали уже от побед одной команды. Я просто знаю это по 90-м, когда все устали от побед «Спартака». Хотелось, чтобы был новый чемпион. Это уже не скрывал никто. И в какой-то момент это случается.

То же самое будет, скорее всего, и с «Зенитом». Как бы ни хотели руководители, но наступает момент, когда команда заканчивается», – сказал Титов.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Титов Егор
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Комментарии (16)
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СильныйМозг
1744038141
Надо физрука убрать и поставить тренера.
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andr45
1744038368
САЛИХОВА «Стоит отметить, что бразильцы «Зенита» полностью ассимилировались и стали играть, как средние российские игроки. Может, «Зениту» стоить вернуть легенду российского футбола и компьютерных игр – Кокорина, который феерит на Кипре? Без него в столетие клуба будет нелегко. Тем более без технической поддержки в виде «Сочи» и «Урала» совсем не то.»
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subbotaspartak
1744039183
...Всё проходяще, музыка вечна... Герой Советского Союза Титаренко...
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Айболид
1744040605
Я просто знаю это по 90-м, когда все устали от побед «Спартака». Как он себе такое позволил ?! Фсястрана вы где ? А ну быстро "ату" его !
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Интерес
1744042628
Легендарный суперфорвард Артём Дзюба обеспечил им гегемонию: Чемпион России (4): 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 Обладатель Кубка России (2): 2015/16, 2019/20 Обладатель Суперкубка России (4): 2015, 2016, 2020, 2021 Бронзовый призёр чемпионата России (2): 2015/16, 2016/17. А с 18 кто был Главным тренером успеха? Семак!!! А-а-а,это же не тренер,несите нового!!! ГОСПОДА ЗАНОСЧИВЫЕ "санкт-петербуржцы" в лаптях,вы-клоуны неблагодарные!!!
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Spartak_forv@
1744043007
Назвал все команды,кроме той,что на первом месте.Занятно
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Спартачище
1744043141
Слишком много внимания болотному клупчику, который не в состоянии выиграть честно ни у одного более менее серьезного соперника Только договорняки и проплаченные судейки
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Каратель помойников
1744043693
Закончились деньги, газпрём в убытках,а повышать цену на газ-народ начнет роптать.и займет зинка своё истинное место...команда-лифт..но есть и положительный момент -аудитория прибавится,ведь лифтеры начнут топить за зинку
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FCSpartakM
1744043754
Это не тот случай, у зенита финансы, они просто соберут новую команду.
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raritet
1744045336
Да все верно. Руководство пытается,на ходу что то там поправить. А здесь нужно полностью обновление команды , начиная с тренерского штаба. И лозунги на матчах как раз говорят о том, что пипл жаждет новенького, свеженького.
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