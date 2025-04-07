Титов – о «Зените»: «Наступает момент, когда команда заканчивается»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал отсутствие лидерства «Зенита» в РПЛ.

Петербуржцы отстают от 1-го места на 5 очков.

Команда рискует впервые с 2018 года не выиграть сезон РПЛ.

Ближайший соперник «Зенита» – лидирующий «Краснодар» (13 апреля).

«Есть люди, которые устали уже от побед одной команды. Я просто знаю это по 90-м, когда все устали от побед «Спартака». Хотелось, чтобы был новый чемпион. Это уже не скрывал никто. И в какой-то момент это случается.

То же самое будет, скорее всего, и с «Зенитом». Как бы ни хотели руководители, но наступает момент, когда команда заканчивается», – сказал Титов.