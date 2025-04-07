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  • Генич взбешен словами зенитовца Дугласа Сантоса после матча с «Локомотивом»

Генич взбешен словами зенитовца Дугласа Сантоса после матча с «Локомотивом»

Сегодня, 15:20
4

Комментатору «Матч ТВ» Константину Геничу не понравились слова зенитовца Дугласа Сантоса после матча 23-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

  • Дуглас заявил, что ВАР ошибочно не пересмотрел эпизод с подкатом Дмитрия Баринова перед голом в ворота «Зенита».

«В очередной раз приходится констатировать, что футболисты, да и порой и тренеры, совершенно не разбираются в протоколе ВАР. Не знаю, остается ещe или нет практика, когда на сборах к клубам приезжали инструктора от РФС и всe разжeвывали и объясняли по работе ВАР.

Если забивается гол, то ЕГО ВСЕГДА ПРОСМАТРИВАЮТ! Всегда! И если главный арбитр не свистит фол, то арбитры в видеокомнате вправе оценить этот момент как явную или очевидную ошибку и уже ТОГДА ПРИГЛАСИТЬ К МОНИТОРУ!

Если они этой ошибки не видят, то и к монитору не приглашают. Если 3 (!) арбитра (а двое ещe и с видеоповторами) одинаково оценивают момент, то и ОСТАВЛЯЮТ РЕШЕНИЕ ГЛАВНОГО! Не понимаю до сих пор, почему футболисты и тренеры возмущаются», – написал Генич.

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Источник: телеграм-канал Константина Генича
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Дуглас Сантос Генич Константин
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Комментарии (4)
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FWSPM
1744029387
ну а что он должен был сказать? что они опять обделались? )
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ivany4
1744030867
Почему, почему... Следите за своей болтовней в эфире! При каждом падении вы начинаете выискивать возможное нарушение. Ну а если судья свистнул, то непременно надо найти "горчичник" и повесить массу вопросов.))
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The only one
1744031832
Генич взбешен- заголовок. Комментатору «Матч ТВ» Константину Геничу не понравились слова...- текст. Вы уж определитесь, господа буквотыки: взбешён или не понравилось...
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zadira56
1744032131
Задолбали комментаторы-всезнайки с Матч!При них уже свое мнение высказать не вариант.Дуглас с поля видел,а Генич с будки усмотрел,что нарушения не было!
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