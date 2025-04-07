Генич взбешен словами зенитовца Дугласа Сантоса после матча с «Локомотивом»

Комментатору «Матч ТВ» Константину Геничу не понравились слова зенитовца Дугласа Сантоса после матча 23-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

Дуглас заявил, что ВАР ошибочно не пересмотрел эпизод с подкатом Дмитрия Баринова перед голом в ворота «Зенита».

«В очередной раз приходится констатировать, что футболисты, да и порой и тренеры, совершенно не разбираются в протоколе ВАР. Не знаю, остается ещe или нет практика, когда на сборах к клубам приезжали инструктора от РФС и всe разжeвывали и объясняли по работе ВАР.

Если забивается гол, то ЕГО ВСЕГДА ПРОСМАТРИВАЮТ! Всегда! И если главный арбитр не свистит фол, то арбитры в видеокомнате вправе оценить этот момент как явную или очевидную ошибку и уже ТОГДА ПРИГЛАСИТЬ К МОНИТОРУ!

Если они этой ошибки не видят, то и к монитору не приглашают. Если 3 (!) арбитра (а двое ещe и с видеоповторами) одинаково оценивают момент, то и ОСТАВЛЯЮТ РЕШЕНИЕ ГЛАВНОГО! Не понимаю до сих пор, почему футболисты и тренеры возмущаются», – написал Генич.