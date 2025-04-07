Радимов оценил значимость матча с «Зенитом» для «Краснодара»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов высказался о матче 24-го тура РПЛ, в котором петербуржцы сыграют в гостях с «Краснодаром».
«Для «Краснодара» этот матч стоит всей истории существования, в случае победы будет преимущество над петербуржцами в 8 очков… Ты улетаешь в космос», – сказал Радимов.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 52 очками после 23 матчей. Клуб опережает «Спартак» и «Зенит» на 5 баллов.
- Лучшим результатом для «Краснодара» в РПЛ было второе место.
Источник: «Матч ТВ»