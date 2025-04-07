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  • Радимов оценил значимость матча с «Зенитом» для «Краснодара»

Радимов оценил значимость матча с «Зенитом» для «Краснодара»

Сегодня, 14:03
9

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов высказался о матче 24-го тура РПЛ, в котором петербуржцы сыграют в гостях с «Краснодаром».

«Для «Краснодара» этот матч стоит всей истории существования, в случае победы будет преимущество над петербуржцами в 8 очков… Ты улетаешь в космос», – сказал Радимов.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 52 очками после 23 матчей. Клуб опережает «Спартак» и «Зенит» на 5 баллов.
  • Лучшим результатом для «Краснодара» в РПЛ было второе место.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Радимов Владислав
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Комментарии (9)
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Борис34684
1744024494
Буланов эксперт, это уже смешно.
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ivany4
1744025733
... в котором петербуржцы сыграют в гостях с Краснодаром... Улыбнуло.)) Это кто так разбирается в футболе - эксперты срач тв или "переводчики" бомбардира?? Вот позорники, даже списать грамотно не умеют!! И эти "спецы" считают, что имеют право говорить о футболе?? Да их целевая аудитория фейкайди, всякиемозги, айболиды и иже с ними. Остальных болельщиков они уже разогнали.))
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Интерес
1744027733
Ты уже давал прогноз на матч "Ростова" со "Спартаком"! Остановись,это не твоё...Тем более,что матч состоится в Питере.
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ilich55
1744027764
Петербуржцы сыграют в гостях с «Краснодаром»!? ))))
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FWSPM
1744029849
ну пожалуй да фактически в этом матче гонка может быть закончена
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alp
1744033001
если Зенит проигрывает, то Краснодар - чемпион. но Зенит на чемпионство и не наиграл в этом сезоне.
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