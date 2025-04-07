КДК рассмотрит эпизод с удалением Сутормина

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сказал, что полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин будет приглашен на заседание комитета по итогам матча 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3).

«Будет рассмотрено удаление футболиста «Ростова» Сутормина за серьезное нарушение правил с учетом травматического случая, который был зафиксирован в протоколе матча. Сутормин приглашен на заседание, – сказал Григорьянц.