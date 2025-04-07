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КДК рассмотрит эпизод с удалением Сутормина

Сегодня, 11:50
7

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сказал, что полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин будет приглашен на заседание комитета по итогам матча 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3).

«Будет рассмотрено удаление футболиста «Ростова» Сутормина за серьезное нарушение правил с учетом травматического случая, который был зафиксирован в протоколе матча. Сутормин приглашен на заседание, – сказал Григорьянц.

  • В конце первого тайма Сутормин получил красную карточку за нарушение на Маркиньосе.
  • У игрока «Спартака» предварительно диагностирована контузия большеберцовой кости и мягких тканей голени.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Сутормин Алексей Григорьянц Артур
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Комментарии (7)
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rash1959
1744016354
До конца сезона уж точно надо дисквалифицировать, и без всяких условок.
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Иван Петров 1986
1744016962
Гнать блохастых !
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JIEGEHDA
1744018146
Когда КДК сказал не было оффсайда мол взяли решение бокового судьи , спартачи тут прям мокрые орали так и надо молодцы . А если щас кдк скажет отмена красной мол можно было обойтись жёлтой. Виноват будет Зенит. Какие же мерзко наивно противно лицемерные фантики Спартака ( не все. Есть и достойные.) надеюсь отличить смогут
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ySS
1744027219
Главное, нога была не опорная, и Маркиньос - не инвалид. Остальное, утехи органов.
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FWSPM
1744029967
будет дисква на пару матчей минимум
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