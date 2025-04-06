Федотов указал на спорное судейское решение в пользу «Спартака»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов проанализировал момент с удалением Алексея Сутормина в матче «Ростов» – «Спартак» (0:3).

Игрок получил прямую красную карточку на 45-й минуте.

Он совершил грубый подкат против Маркиньоса.

Арбитр Владимир Москалев принял решение удалить Сутормина с помощью ВАР.

«По стоп-кадру этот момент смотреть нельзя. Надо смотреть так, как показали Москалeву.

У игрока «Спартака» нога была на весу. Да, открытые шипы, но контакт был между щитком и голеностопом, нога ушла вскользь.

На агрессивное поведение это не тянет, можно говорить только о серьeзном нарушении правил. Решение, вероятно, связано с большой скоростью.

Для меня это жeлтая карточка. Потому что нога Маркиньоса была на весу, а не в опоре. Да, изначальный контакт был с голенью, но затем нога ушла вниз. И всe же это не колено, иначе точно была бы красная.

Здесь мне не хватает, чтобы нога Маркиньоса была опорной, и ещe вопрос в месте контакта. Травму игрок «Спартака» не получил, да и вряд ли мог.

Критерии есть и на красную, и на жeлтую, Москалeва здесь обвинять нельзя. Но я бы оставил в силе первоначальное решение», – сказал Федотов.