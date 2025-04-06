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  • Федотов указал на спорное судейское решение в пользу «Спартака»

Федотов указал на спорное судейское решение в пользу «Спартака»

Сегодня, 18:38
63

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов проанализировал момент с удалением Алексея Сутормина в матче «Ростов» – «Спартак» (0:3).

  • Игрок получил прямую красную карточку на 45-й минуте.
  • Он совершил грубый подкат против Маркиньоса.
  • Арбитр Владимир Москалев принял решение удалить Сутормина с помощью ВАР.

«По стоп-кадру этот момент смотреть нельзя. Надо смотреть так, как показали Москалeву.

У игрока «Спартака» нога была на весу. Да, открытые шипы, но контакт был между щитком и голеностопом, нога ушла вскользь.

На агрессивное поведение это не тянет, можно говорить только о серьeзном нарушении правил. Решение, вероятно, связано с большой скоростью.

Для меня это жeлтая карточка. Потому что нога Маркиньоса была на весу, а не в опоре. Да, изначальный контакт был с голенью, но затем нога ушла вниз. И всe же это не колено, иначе точно была бы красная.

Здесь мне не хватает, чтобы нога Маркиньоса была опорной, и ещe вопрос в месте контакта. Травму игрок «Спартака» не получил, да и вряд ли мог.

Критерии есть и на красную, и на жeлтую, Москалeва здесь обвинять нельзя. Но я бы оставил в силе первоначальное решение», – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Сутормин Алексей Федотов Игорь
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Комментарии (63)
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sasa58
1743957319
федотов отстал от жизни на такой скорости ударить шипами выше голеностопа Москалев прав.А игрок не смог играть и его заменили
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TIMOTHY
1743957617
С москалевым Спартак ни разу не проиграл! Совпадение?
Ответить
Цугундeр
1743958474
Неопалённая свинина яростно хрюкает.. Совесть зарыта в корыто.
Ответить
aurora5858
1743959188
Возможны ещё два удаления Комличенко и Сако ??
Ответить
Дубина
1743959532
Клоун газпромовский))))
Ответить
zigbert
1743960520
Так можно любую грубую игру оправдать. Пожалел бы Маркиньоса, который не смог больше играть.
Ответить
subbotaspartak
1743961030
Федотов указал на БЕСспорное судейское решение в пользу «Спартака»... Соображает...
Ответить
Каратель помойников
1743962007
Не так давно вшивики на федотку орали,а теперь вылизывают,вот что значит вшивота
Ответить
Иван Петров 1986
1743962214
Надо ногу было оторвать совсем. Тогда можно удалять, а так...
Ответить
vadikrew
1743963663
Если б это была нога питерского, сбголубые и им подобные вонищщщиии развели бы, вплоть до срока уголовного требовали за нарушение правил. А раз Спартаковец, значит пусть ломают и даже фола свистеть не надо. Конченые
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