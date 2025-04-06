Генич назвал команду, которая вылетит из РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не верит в спасение «Оренбурга».

«Две победы весной – уже чудо для «Оренбурга», отступать некуда. Но думаю, что Слишкович чудо не совершит и «Оренбург» все равно вылетит. Мне так кажется... Хотя сражаются они героически.

Где-то им откровенно не везло. С тем же «Динамо» не скажешь, что они играли плохо первые 30 минут. Если бы матч длился 30 минут, «Оренбург» бы его не проиграл. Но увы, в реальном мире все иначе.

Мне хочется верить, что внутри команды есть максимальное доверие Слишковичу. Победой в «Нижнем» они показывают, что они еще поборются, но спастись им будет сложно», – сказал Генич.