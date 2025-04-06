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  • Дзюбе позвонили из военкомата с требованием явиться на сборный пункт: реакция Артема

Дзюбе позвонили из военкомата с требованием явиться на сборный пункт: реакция Артема

Сегодня, 14:20
14

Журналист Сергей Егоров вспомнил, как он разыграл Артема Дзюбу. Тогда игрок выступал за «Спартак».

«Помню, у нас в «Советском спорте» была традиция разыгрывать людей 1 апреля.

Мне выпало позвонить Артему Дзюбе. Я сказал, что это из военкомата. Потребовал срочно явиться на сборный пункт.

Реакция Дзюбы была любопытной. Он очень хорошо со мной поговорил и отправил к Валерию Жиляеву: «Он в этом разбирается», – сказал Егоров.

  • Жиляев в «Спартаке» 2000-х годов занимался работой с футболистами призывного возраста.

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Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
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Комментарии (14)
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Desma
1743938764
Давно пора Дзюбку к порядку призвать.
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DOCTOR PENALTY
1743939481
В военной форме и с закрытым ртом он будет выглядеть лучше, чем в футбольной и постоянно треплющим языком. ""
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DMитрий
1743939805
Два важных слова пропустил. Не вспомнил наверное. Реакция Дзюбы была любопытной. Он очень хорошо со мной поговорил, послал на ..й и отправил к Валерию Жиляеву: «Он в этом разбирается»
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феникS
1743940861
Этого дебила надо отправить на фронт---сказал про Зюбу Тихонов.
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sochi-2013
1743943199
"Новость" Дзюбофобам для оттачивания "остроумия".
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алдан2014
1743955698
Хитрая Дзюба вывернулась.
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