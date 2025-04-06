Дзюбе позвонили из военкомата с требованием явиться на сборный пункт: реакция Артема

Журналист Сергей Егоров вспомнил, как он разыграл Артема Дзюбу. Тогда игрок выступал за «Спартак».

«Помню, у нас в «Советском спорте» была традиция разыгрывать людей 1 апреля.

Мне выпало позвонить Артему Дзюбе. Я сказал, что это из военкомата. Потребовал срочно явиться на сборный пункт.

Реакция Дзюбы была любопытной. Он очень хорошо со мной поговорил и отправил к Валерию Жиляеву: «Он в этом разбирается», – сказал Егоров.