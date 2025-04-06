Черчесов определил сильнейшего игрока, которого тренировал

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил мнение Артема Дзюбы, назвавшего Юрия Жиркова лучшим игроком России в этом веке.

«Это мнение Артема. Оно всегда идет вразрез с мнением большинства. Он застал и Жиркова, и Аршавина. Одно дело ты смотришь на человека по рассказам других или на телевизионной картинке, другое – когда сталкиваешься с ним в раздевалке. Имеет право.

Скажу, что один статусный и авторитетный тренер, на вопрос о лучшем игроке, которого он тренировал, ответил: «Юрий Жирков». Станислав Черчесов? Да. Если Станислав Саламович и Артем выделяют Жиркова, то к этому мнению можно прислушаться. Но это его мнение», – сказал Генич.