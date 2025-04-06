Глава «Локомотива» прокомментировал упущенную победу над «Зенитом»

Юрий Нагорных, глава совета директоров «Локомотива», поделился впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

Москвичи пропустили на 85-й минуте.

«Локо» идет на 5-м месте.

Следующий соперник – «Рубин».

«Команда расстроилась, что не смогла довести этот матч до победы. Как говорили отдельные специалисты до игры, наверное, ничья до матча казалась положительным результатом. Но по ходу игры всe-таки именно победу упустили.

Но команда смогла собраться, сыграла дисциплинированно. Обидно, конечно, что мы знаем, как играет Максим Глушенков, эпизод упустили. Не зря, наверное, это один из лучших футболистов страны.

Мы ищем, как бороться с проблемой первых результатов после паузы на матчи сборных. Мне кажется, что шаг вперeд сделали, ведь до этого нам три матча требовалось, чтобы после паузы восстановиться. Считаю, что в матче с «Зенитом» после катастрофы в Самаре (1:5) восстановились, играли дисциплинированно и ответственно. Не говорю, что мы идеальны, есть ошибки, но мы работаем», – сказал Нагорных.