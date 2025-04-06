Радимов определил, благодаря кому «Зенит» не проиграл «Локомотиву»

Бывший зенитовец Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ «Локо» – «Зенит» (1:1).

«Я думаю, дело в том, что «Локомотив» наступает на горло своей песне. С «Зенитом» они не играют в свой открытый футбол. Действуют очень строго и дисциплинированно. Я видел матч со стадиона и обратил внимание, как компактно играли футболисты «Локомотива».

У «Зенита» было мало моментов, и, если бы не индивидуальные действия Максима Глушенкова в голевой атаке, петербуржцы бы не сравняли счет», – сказал Радимов.