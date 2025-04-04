Дзюба объяснил свои слова, что депрессии не существует

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал собственное высказывание о депрессии.

Футболист в 2023 году заявил, что такого психического расстройства не существует.

«Все от безделья», – сказал тогда Дзюба.

– Депрессия, панические атаки – знакомо тебе это?

– Я всегда привожу в пример наших родителей. Даже когда моя жена [говорит]: «Вот, я там это...» Я говорю: «Дорогая, ты замечательная мать, ты там это, но тебе помогает мама, у тебя есть помощница».

Наши мамы работали, стирали вручную, драили полы, отца кормили. Они же как-то с этим всем справлялись.

Скажи нашим мамам или папам «депрессия». Они тебе скажут: «Ты что, полоумный, что ли, *** [блин]? Какая тебе депрессия, *** [е-мое]? Иди, *** [блин]».

Есть ли это? Есть. Но мне кажется, что стало очень много мнительного. Сидят люди, придумывают себе, *** [блин]: «Мне не хватает внимания».

Есть ли это? Да. Научно доказано? Да. Но я уверяю, что из 100 людей 95 сами себе придумали, что у них условная депрессия.