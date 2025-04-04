Гвардиола прокомментировал уход Де Брюйне из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил решение Кевина Де Брюйне покинуть клуб по окончании сезона-2024/25.

33-летний полузащитник проводит в команде 10-й сезон.

Его статистика: 413 матчей, 106 голов, 174 ассиста.

Бельгиец выиграл 18 трофеев.

«Это грустный день, потому что мы прощаемся с важной частью команды. Также было, когда ушел Венсан [Компани], Серхио [Агуэро] или Давид [Сильва], которые внесли большой вклад.

Вместе с тем это радостный день – из-за того, что мы прожили это время с Кевином, что он дал всем нам, из-за его человечности. Нет нужды рассказывать о его успехах с клубом за последнее десятилетие – это невозможно представить без него.

У нас впереди еще 10-11 игр, из них – шесть дома. Уверен, что Кевин получит любовь и признание, которых он заслуживает от всех нас, в том числе болельщиков.

Де Брюйне – один из величайших полузащитников, когда-либо игравших в Англии в целом, и в «Ман Сити» в частности. В этом нет никаких сомнений.

Его передачи, голы, видение в последней трети поля сложно заменить. Каждый может сделать одно крутое действие, два действия или отдать ассист, но делать это столько лет – вот что делает его уникальным.

Я думаю, мы запомним его как часть этого клуба. «Ман Сити» сказал ему, что двери открыты для него до конца жизни. Что бы он ни хотел сделать здесь, где-то еще – он часть семьи этого клуба.

Влияние некоторых игроков выходит за рамки того, что они делают на поле, и Кевин – один из таких футболистов.

Решение принято, и, конечно, все мы желаем ему и его семье всего самого наилучшего», – сказал Гвардиола.