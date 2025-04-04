Пономарев: «Пускай Ротенберги захватывают российский спорт – все остальные просто им завидуют!»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на новость о возможной смене генерального директора «Локомотива» по окончании сезона.

Сообщалось, что должность вместо Владимира Леонченко может занять Борис Ротенберг.

«Это хорошо. Ротенберг с деньгами, он может прикупить несколько хороших футболистов.

«Локомотив» – это неплохая команда, но сейчас она посыпалась. В «Локомотиве» же сейчас надо решать организационные вопросы. У них великолепный стадион, хорошая команда.

Этот клуб должен находиться в тройке. Это раньше мы с этой командой абсолютно не считались, выходили, как на проходняк. Сейчас «Локомотив» клуб совсем другого уровня.

Пускай Ротенберги захватывают российский спорт! Ради бога, если деньги есть. Что они плохого сделали? Все остальные, кто что-то говорит про Ротенбергов, то им просто завидуют! Это те, кто ничего в жизни не достиг, не такие талантливые.

А есть те, кто из дерьма делают конфетку. Это талант и хорошие мозги. Так что от Ротенбергов у меня положительные эмоции. Для спорта это все только хорошо.

Чем больше у нас будет таких богатых ребят, которые действуют на благо нашей родины, то просто счастье. Если у кого-то есть деньги, надо делиться, ведь с собой в гроб деньги не заберешь», – заявил Пономарев.