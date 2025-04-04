Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Пономарев: «Пускай Ротенберги захватывают российский спорт – все остальные просто им завидуют!»

Пономарев: «Пускай Ротенберги захватывают российский спорт – все остальные просто им завидуют!»

Сегодня, 16:33
5

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на новость о возможной смене генерального директора «Локомотива» по окончании сезона.

Сообщалось, что должность вместо Владимира Леонченко может занять Борис Ротенберг.

«Это хорошо. Ротенберг с деньгами, он может прикупить несколько хороших футболистов.

«Локомотив» – это неплохая команда, но сейчас она посыпалась. В «Локомотиве» же сейчас надо решать организационные вопросы. У них великолепный стадион, хорошая команда.

Этот клуб должен находиться в тройке. Это раньше мы с этой командой абсолютно не считались, выходили, как на проходняк. Сейчас «Локомотив» клуб совсем другого уровня.

Пускай Ротенберги захватывают российский спорт! Ради бога, если деньги есть. Что они плохого сделали? Все остальные, кто что-то говорит про Ротенбергов, то им просто завидуют! Это те, кто ничего в жизни не достиг, не такие талантливые.

А есть те, кто из дерьма делают конфетку. Это талант и хорошие мозги. Так что от Ротенбергов у меня положительные эмоции. Для спорта это все только хорошо.

Чем больше у нас будет таких богатых ребят, которые действуют на благо нашей родины, то просто счастье. Если у кого-то есть деньги, надо делиться, ведь с собой в гроб деньги не заберешь», – заявил Пономарев.

  • «Локо» идет на 6-м месте в РПЛ с 40 очками в 22 турах.
  • Сейчас Ротенберг занимает в московском клубе должность директора департамента развития молодeжного футбола.

Еще по теме:
Пономарев назвал Соболева «деревяшкой» за игру с «Рубином» 6
Пономарев не верит, что Слуцкий оплатил лечение Кушанашвили: «Это какая-то пиар-акция, ведь в России медицина бесплатная» 14
Легендарный советский футболист пожаловался на пенсии в стране 4
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Локомотив Ротенберг Борис Пономарев Владимир
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1743774050
...чего-то недешевого сегодня деду налили, вставило)...
Ответить
acor94
1743776048
вРотмненоги
Ответить
Интерес
1743778114
Одно поражение-и "рассыпались"! Вот и весь уровень компетенции и объективности.Дрюкнут "Зенит"-и снова в тузах!
Ответить
subbotaspartak
1743781806
Пускай Ротенберги захватывают российский спорт! И российские телевизоры!!! И микроволновые печи!!! И футбольные мЯчи!.....
Ответить
DOCTOR PENALTY
1743785369
Это просто шедевр! Газзаев отдыхает. )) """"
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Оренбург» на выезде обыграл «Пари НН» (2:1) и покинул последнее место
21:05
4
Сборная лучших футболистов в истории по версии Швайнштайгера
20:53
1
Мостовой определил фаворита в матче «Локомотив» – «Зенит»
20:45
2
Анчелотти озвучил плюсы и минусы игры Мбаппе за «Реал»
20:29
Кержаков объяснил, почему «Зенит» победит «Локомотив»
19:40
10
Дзюба назвал причину конфликта с Эмери в «Спартаке»
19:05
13
Чемпион мира Хуммельс объявил о завершении карьеры
18:54
1
Зорин прояснил свое будущее после возвращения в «Спартак» из «Ахмата»
18:33
5
УЕФА вынес вердикт по дисквалификации Рюдигера и других игроков «Реала»
18:18
6
Шевченко рассказал, почему его не избрали в исполком УЕФА
17:53
32
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Пари НН» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
21:05
Титов – о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Это как полет Гагарина в космос»
20:20
5
Деспотович хочет вернуться в Россию: «Зарплата не на первом месте»
20:06
1
Гаджиев оценил слова президента ФИФА о возвращении России
19:27
Дзюба назвал причину конфликта с Эмери в «Спартаке»
19:05
13
Фото«Динамо» продлило контракт с 23-летним воспитанником
18:47
1
Зорин прояснил свое будущее после возвращения в «Спартак» из «Ахмата»
18:33
5
Деспотович встал на защиту Игнатьева, уехавшего в 25 лет в Алжир
18:03
1
Дзюба объяснил свои слова, что депрессии не существует
17:45
1
Раскрыта стоимость визита Тотти в Москву
17:36
7
ФотоМостовой отреагировал на получение карточки в FC 25
17:23
1
Мелкадзе ответил, кто сильнее – Дзюба или Вагнер Лав
16:55
11
Реакция Колоскова на неизбрание Шевченко в исполком УЕФА
16:44
7
Пономарев: «Пускай Ротенберги захватывают российский спорт – все остальные просто им завидуют!»
16:33
5
Деспотович: «Российским игрокам не надо уезжать за границу»
16:10
1
Газзаев отреагировал на слова Инфантино о возвращении России
15:50
1
Где смотреть матч «Краснодар» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 5 апреля 2025
15:40
Дзюба сделал выбор между Хабибом и Махачевым
15:40
3
Где смотреть матч «Локомотив» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 5 апреля 2025
15:36
Где смотреть матч «Факел» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 5 апреля 2025
15:32
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 5 апреля 2025
15:30
Мостовой рассказал, как изменился «Ростов» без Карпина
14:56
5
Деспотович раскрыл размер самого крупного штрафа за карьеру в РПЛ: «Это много!»
14:34
1
Погребняк определил лучшего спортсмена России
13:50
6
Личка объяснил странную ситуацию с Бальбуэной
13:35
1
Дзюба раскритиковал Аршавина за старое высказывание
13:08
10
«Спартак» зимой отказался от игрока олимпийской сборной Аргентины
13:02
3
Семак высказался о потерях «Зенита» перед матчем с «Локомотивом»
12:25
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 