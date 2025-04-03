Ротенберг летом станет гендиректором «Локомотива», но при одном условии

У «Локомотива» может обновиться состав руководства по окончании сезона-2024/25.
Если его итоги будут признаны неудачными, то Владимир Леонченко покинет пост генерального директора, а его место займет Борис Ротенберг.
«Акционеры «Локомотива» уже обсуждали с Ротенбергом перспективы того, чтобы он сменил Леонченко после этого сезона.
Если это произойдeт, свой пост председателя совета директоров покинет и Юрий Нагорных», – сообщил источник.
- «Локо» идет на 6-м месте в РПЛ с 40 очками в 22 турах.
- Сейчас Ротенберг занимает в московском клубе должность директора департамента развития молодeжного футбола.
Источник: «Чемпионат»