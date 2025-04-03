Ротенберг летом станет гендиректором «Локомотива», но при одном условии

У «Локомотива» может обновиться состав руководства по окончании сезона-2024/25.

Если его итоги будут признаны неудачными, то Владимир Леонченко покинет пост генерального директора, а его место займет Борис Ротенберг.

«Акционеры «Локомотива» уже обсуждали с Ротенбергом перспективы того, чтобы он сменил Леонченко после этого сезона.

Если это произойдeт, свой пост председателя совета директоров покинет и Юрий Нагорных», – сообщил источник.