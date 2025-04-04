Дзюба сделал выбор между Хабибом и Махачевым

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил, кто, по его мнению, сильнее – Хабиб Нурмагомедов или Ислам Махачев.

«По мне Махачев (сильнее). Он более разносторонний: настолько же силен в борьбе, а в стойке намного круче.

За это надо отдать дань уважения, царство ему небесное, отцу Хабиба (Абдулманапу Нурмагомедову). Потому что воспитать таких людей – дорогого стоит.

Когда у тебя целая команда и два таких чемпиона, а один из них, как по мне, еще и круче другого…

Он же еще при жизни говорил, что «там есть еще один парень». Ислам долго шел в тени», – сказал Дзюба.