Дзюба сделал выбор между Хабибом и Махачевым

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил, кто, по его мнению, сильнее – Хабиб Нурмагомедов или Ислам Махачев.
«По мне Махачев (сильнее). Он более разносторонний: настолько же силен в борьбе, а в стойке намного круче.
За это надо отдать дань уважения, царство ему небесное, отцу Хабиба (Абдулманапу Нурмагомедову). Потому что воспитать таких людей – дорогого стоит.
Когда у тебя целая команда и два таких чемпиона, а один из них, как по мне, еще и круче другого…
Он же еще при жизни говорил, что «там есть еще один парень». Ислам долго шел в тени», – сказал Дзюба.
- 33-летний Махачев – действующий чемпион UFC в лeгком весе.
- Хабиб закончил карьеру в 2020 году, не проиграв ни одного боя в ММА (29 из 29).
Источник: Hustle Show