Погребняк определил лучшего спортсмена России

Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк ответил, какого спортсмена считает лучшим в стране прямо сейчас.

«Мирра Андреева еще юная спортсменка, чтобы претендовать на звание лучшей в России и сравнивать ее с Александром Овечкиным не стоит.

Считаю, что тут все очевидно. Овечкин – лучший российский спортсмен», – сказал Погребняк.