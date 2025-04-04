Погребняк определил лучшего спортсмена России

Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк ответил, какого спортсмена считает лучшим в стране прямо сейчас.
«Мирра Андреева еще юная спортсменка, чтобы претендовать на звание лучшей в России и сравнивать ее с Александром Овечкиным не стоит.
Считаю, что тут все очевидно. Овечкин – лучший российский спортсмен», – сказал Погребняк.
- Овечкин приближается к бомбардирскому рекорду НХЛ.
- Сейчас в активе российского хоккеиста 892 шайбы.
- Чтобы догнать Уэйна Гретцки, ему осталось отличиться дважды.
- В этом сезоне осталось 7 матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Источник: «РБ Спорт»