Миллер рассказал игрокам «Зенита» об истории «Лахта Центра»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе встречи с игроками и тренерами «Зенита» в «Лахта Центре» рассказал им историю возведения небоскреба высотой 462 метра. Также он поделился с командой интересными фактами о проектируемых небоскребах высотой 703 и 555 метров.

Затем «Зенит» также побывал на экскурсии по основным зданиям «Лахта Центра». «Команда увидела арку главного входа, безопорный пролет которой составляет 93 метра, что по ширине сравнимо с Красной площадью, и побывала в атриуме многофункционального здания», – говорится в сообщении клуба.

«Было очень интересно побывать в «Лахта Центре», одном из символов Санкт-Петербурга, узнать историю его создания и значение для города. Это важно, это объединяет и дает представление о масштабах и амбициях, которые есть у «Зенита» и «Газпрома». Все игроки получили огромное удовольствие от экскурсии. Спасибо!» – сказал капитан «Зенита» Дуглас Сантос.