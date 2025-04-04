Вендел объяснил снижение своей результативности

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал, почему давно не отдавал голевых передач в РПЛ.

– У тебя восемь голевых передач за сезон в РПЛ, но последнюю ты оформил ещe 8 сентября. Это была аномалия старта сезона или стал играть осенью по-другому?

– Были небольшие сложности со здоровьем, которые повлияли на мой ритм и стиль игры. Но в действительности продолжаю работать на максимуме для того, чтобы помогать команде. Надеюсь, ещe не раз забью и отдам результативную передачу за «Зенит».