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  • Пьянич оценил перспективы перехода Кисляка в европейский топ-клуб

Пьянич оценил перспективы перехода Кисляка в европейский топ-клуб

Сегодня, 11:28
2

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич высказался об игре своего партнера по команде полузащитника Матвея Кисляка.

– Большого прогресса в этом сезоне добился 19-летний летний воспитанник армейцев Матвей Кисляк. И он сам, и главный тренер команды Марко Николич говорили о том, что произошло это в том числе благодаря вам. Какие советы даете Кисляку, какое футбольное будущее его ждет, по вашему мнению?

– Я наблюдаю за Кисляком с момента своего перехода в ЦСКА, и вижу огромный прогресс. Это очень талантливый игрок с большими перспективами. Для своего возраста он демонстрирует очень профессиональное отношение к делу. Матвей абсолютно заслуженно получил приглашение в национальную сборную, более того, я уверен, что за ним будущее российского футбола.

Скажу то же самое, что и в случае с Файзуллаевым – если Кисляк хочет со временем оказаться в европейском топ-клубе, он должен искренне верить, что сможет достичь этой цели. Все данные для того, чтобы добраться до самых больших высот, у него есть. Вижу, как он работает, сколько усилий ежедневно прикладывает, чтобы развиваться и становиться сильнее

чень важно, что рядом с ним прекрасный тренер, Марко Николич. Это ключевой момент для молодого и способного футболиста – когда с ним работает грамотный тренер, любящий и умеющий развивать молодежь.

Что касается меня, то одна из задач состоит как раз в том, чтобы быть как можно ближе к молодым игрокам, помогать им двигаться вперед. Я с удовольствием помогаю Кисляку, чем могу, мне очень нравится его игровой стиль и отношение к делу.

  • Кисляк провел в этом сезоне 21 матч за ЦСКА, забил 2 гола, отдал 1 голевую передачу.
  • В марте 19-летний футболист дебютировал в сборной России.

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Источник: bobsoccer
Россия. Премьер-лига ЦСКА Пьянич Миралем Кисляк Матвей
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Комментарии (2)
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1743756156
Я уже говорил-троянский конь во всей красе.Соратник Мостового...
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СильныйМозг
1743758086
Лучше бы начал забивать, языком то научился трещать.
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