Пьянич дал совет Файзуллаеву по переходу в «Барселону»

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич рассказал, что нужно сделать его партнеру по команде Аббосбеку Фазйуллаеву для перехода в «Барселону».

– Ваш партнер по ЦСКА Аббос Файзуллаев мечтает о «Барселоне». Вы выступали за этот клуб. По-вашему, есть ли у Файзуллаева шансы со временем оказаться в «Барсе», и как оцените его нынешний уровень?

– У Аббоса целый набор отличных футбольных качеств. Предстоит сделать еще несколько шагов вперед, но давайте посмотрим, чего ему удалось добиться уже сейчас. Откуда он начал и к чему пришел в таком молодом возрасте. Файзуллаев постоянно прибавляет, у него правильный менталитет, он любит футбол и получает удовольствие от игры.

Если хочет попасть в «Барселону», значит, нужно верить в свою мечту и двигаться к ней. Путь очень непростой и долгий, однако ни в коем случае нельзя сворачивать с него и сбавлять темп. Необходимо каждый день серьезно работать, тренироваться и играть с полной отдачей, стремиться быть лучше во всем. Иного рецепта не существует.

Важно не устанавливать для себя пределов, наоборот, необходимо верить, что тебе по плечу любые задачи. Не сомневаюсь, что Аббоса ждет блестящая карьера.