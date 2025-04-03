Глава «Локомотива» прокомментировал новость о летнем назначении Ротенберга на пост гендиректора

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о возможной смене генерального директора клуба по окончании сезона.

Сообщалось, что должность вместо Владимира Леонченко может занять Борис Ротенберг.

«Могу появившуюся информацию назвать очередным фейком и вбросом.

Команда сейчас готовится к очередной игре, и все на этом в клубе сосредоточены», – заявил Нагорных.