Глава «Локомотива» прокомментировал новость о летнем назначении Ротенберга на пост гендиректора

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о возможной смене генерального директора клуба по окончании сезона.
Сообщалось, что должность вместо Владимира Леонченко может занять Борис Ротенберг.
«Могу появившуюся информацию назвать очередным фейком и вбросом.
Команда сейчас готовится к очередной игре, и все на этом в клубе сосредоточены», – заявил Нагорных.
- «Локо» идет на 6-м месте в РПЛ с 40 очками в 22 турах.
- Сейчас Ротенберг занимает в московском клубе должность директора департамента развития молодeжного футбола.
Источник: «Р-Спорт»