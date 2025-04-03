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Вендел высказался о матче «Локомотив» – «Зенит»

Вчера, 15:32
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Полузащитник «Зенита» Вендел поделился ожиданиями от противостояния с «Локомотивом» в 23-м туре РПЛ.

– Как крупная победа над «Рубином» сказалась на настроении в коллективе?

– Это был очень важный матч против «Рубина», и для нас было очень важно победить, чтобы дополнительно мотивировать друг друга перед сложной игрой с «Локо».

– В свою очередь «Локомотив» разгромно уступил в прошлом туре. По вашему опыту, чего ожидать от соперника после настолько болезненного поражения?

– На самом деле независимо от результатов прошлых матчей игры между «Зенитом» и московскими командами – это всегда принципиальные противостояния.

Это будет уже другая игра, и я уверен, что настрой у соперника будет совершенно иным. Повторюсь, нам необходимо быть на сто процентов готовыми к тому, чтобы дать бой и побороться за победу.

– Март был очень сложным месяцем для «Зенита» и для вас лично. Удалось ли оставить все неудачи и переживания позади и сконцентрироваться на оставшихся матчах?

– Это футбол, в нем есть взлеты и падения. К сожалению, нам не удалось этого избежать в марте, но мы продолжаем работать так же, как и работали.

Продолжаем быть сконцентрированными на нашей главной задаче. А наша главная задача – стать чемпионами.

  • «Локо» примет «Зенит» в субботу, 5 апреля, в 17:30 мск.
  • Команды идут в таблице РПЛ на 6-м и 2-м месте соответственно.
  • В этом сезоне Вендел забил 2 гола и сделал 11 ассистов в 21 матче.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Вендел
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