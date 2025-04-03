Вендел высказался о матче «Локомотив» – «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Вендел поделился ожиданиями от противостояния с «Локомотивом» в 23-м туре РПЛ.
– Как крупная победа над «Рубином» сказалась на настроении в коллективе?
– Это был очень важный матч против «Рубина», и для нас было очень важно победить, чтобы дополнительно мотивировать друг друга перед сложной игрой с «Локо».
– В свою очередь «Локомотив» разгромно уступил в прошлом туре. По вашему опыту, чего ожидать от соперника после настолько болезненного поражения?
– На самом деле независимо от результатов прошлых матчей игры между «Зенитом» и московскими командами – это всегда принципиальные противостояния.
Это будет уже другая игра, и я уверен, что настрой у соперника будет совершенно иным. Повторюсь, нам необходимо быть на сто процентов готовыми к тому, чтобы дать бой и побороться за победу.
– Март был очень сложным месяцем для «Зенита» и для вас лично. Удалось ли оставить все неудачи и переживания позади и сконцентрироваться на оставшихся матчах?
– Это футбол, в нем есть взлеты и падения. К сожалению, нам не удалось этого избежать в марте, но мы продолжаем работать так же, как и работали.
Продолжаем быть сконцентрированными на нашей главной задаче. А наша главная задача – стать чемпионами.
- «Локо» примет «Зенит» в субботу, 5 апреля, в 17:30 мск.
- Команды идут в таблице РПЛ на 6-м и 2-м месте соответственно.
- В этом сезоне Вендел забил 2 гола и сделал 11 ассистов в 21 матче.