Вендел высказался о матче «Локомотив» – «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Вендел поделился ожиданиями от противостояния с «Локомотивом» в 23-м туре РПЛ.

– Как крупная победа над «Рубином» сказалась на настроении в коллективе?

– Это был очень важный матч против «Рубина», и для нас было очень важно победить, чтобы дополнительно мотивировать друг друга перед сложной игрой с «Локо».

– В свою очередь «Локомотив» разгромно уступил в прошлом туре. По вашему опыту, чего ожидать от соперника после настолько болезненного поражения?

– На самом деле независимо от результатов прошлых матчей игры между «Зенитом» и московскими командами – это всегда принципиальные противостояния.

Это будет уже другая игра, и я уверен, что настрой у соперника будет совершенно иным. Повторюсь, нам необходимо быть на сто процентов готовыми к тому, чтобы дать бой и побороться за победу.

– Март был очень сложным месяцем для «Зенита» и для вас лично. Удалось ли оставить все неудачи и переживания позади и сконцентрироваться на оставшихся матчах?

– Это футбол, в нем есть взлеты и падения. К сожалению, нам не удалось этого избежать в марте, но мы продолжаем работать так же, как и работали.

Продолжаем быть сконцентрированными на нашей главной задаче. А наша главная задача – стать чемпионами.