Мостовой оценил готовность Сперцяна к трансферу в Европу

Александр Мостовой порассуждал о перспективах полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в случае перехода в европейский клуб.
Сообщалось, что «Интер» хочет купить его на замену Генриху Мхитаряну по совету самого армянского футболлиста.
«Сперцян – главный игрок в «Краснодаре» уже не первый сезон. Наравне с Кордобой. Это два футболиста, которые обеспечивают «быкам» лидерство в турнирной таблице.
Готов ли Сперцян к отъезду в европейский топ-клуб этим летом? Сперцян готов и к «ПСЖ», и к «Ювентусу» – к любому топ-клубу. Надо не бояться и пробовать, если поступит предложение.
В футбол он играть умеет, а что еще нужно? Сафонов же играет, никаких проблем у него нет», – сказал Мостовой.
- В этом сезоне Сперцян забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 27 матчах за «Краснодар».
- Его контракт с клубом истекает в 2026 году.
- Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»