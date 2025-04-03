Мостовой оценил готовность Сперцяна к трансферу в Европу

Александр Мостовой порассуждал о перспективах полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в случае перехода в европейский клуб.

Сообщалось, что «Интер» хочет купить его на замену Генриху Мхитаряну по совету самого армянского футболлиста.

«Сперцян – главный игрок в «Краснодаре» уже не первый сезон. Наравне с Кордобой. Это два футболиста, которые обеспечивают «быкам» лидерство в турнирной таблице.

Готов ли Сперцян к отъезду в европейский топ-клуб этим летом? Сперцян готов и к «ПСЖ», и к «Ювентусу» – к любому топ-клубу. Надо не бояться и пробовать, если поступит предложение.

В футбол он играть умеет, а что еще нужно? Сафонов же играет, никаких проблем у него нет», – сказал Мостовой.