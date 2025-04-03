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Вендел объяснил свою мотивацию перед уходом из «Зенита»

Вчера, 14:00
15

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал, что его мотивирует в преддверии ухода из петербургского клуба.

– Много разговоров о вашей мотивации на остаток сезона. Что можете сказать тем, кто в ней сомневается?

– Призываю всех болельщиков не сомневаться в моей мотивации. До последнего матча в этой футболке я буду отдавать все силы на поле. Ровно так же, как делал это до этого.

Для меня самая главная мотивация сейчас – это уйти с высоко поднятой головой, уйти в чемпионском статусе. А тем более в год столетия клуба.

Моя главная задача – помочь «Зениту» и городу завоевать титул в этом году.

  • Летом Вендел станет игроком «Ботафого».
  • Он в «Зените» с 2020 года.
  • В этом сезоне хавбек забил 2 гола и сделал 11 ассистов в 21 матче.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел
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Комментарии (15)
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fakeid
1743679194
главное, не забудь по окончании 30 тура, когда будешь с кубком стоять - показать фак всем хрюканам, которые сбегутся к телевизорам, чтобы посмотреть на трофей, которого у них никогда не будет. словишь усиленную дискву за рецидив - но в ботафоге эта дисква тебе не пригодится. гы-гы!
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"НЕ" АДЕКВАТ
1743679648
Пендель черномазый открыл рот...вместо медали бананов ему дайте... Обезяндель
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Taps
1743680107
Смотри-ка, говорить умеет ...
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Интерес
1743684727
Обосратушки на горизонте всё явственнее,а он о триумфе.Ботафого ему в печень...
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...уефан
1743687563
...ехай уже на х*й, чума...
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АЛЕКС 58
1743689451
Фак тебе а не титул!
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Кронштадт65
1743709774
прочитал комментарии ниже. я в шоке. насколько же вы опаскудились твари. не позорьте русских.
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