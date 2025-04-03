Вендел объяснил свою мотивацию перед уходом из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал, что его мотивирует в преддверии ухода из петербургского клуба.
– Много разговоров о вашей мотивации на остаток сезона. Что можете сказать тем, кто в ней сомневается?
– Призываю всех болельщиков не сомневаться в моей мотивации. До последнего матча в этой футболке я буду отдавать все силы на поле. Ровно так же, как делал это до этого.
Для меня самая главная мотивация сейчас – это уйти с высоко поднятой головой, уйти в чемпионском статусе. А тем более в год столетия клуба.
Моя главная задача – помочь «Зениту» и городу завоевать титул в этом году.
- Летом Вендел станет игроком «Ботафого».
- Он в «Зените» с 2020 года.
- В этом сезоне хавбек забил 2 гола и сделал 11 ассистов в 21 матче.
Источник: сайт «Зенита»