Глушаков сравнил легендарность Мостового и Промеса

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков назвал легендами бывших игроков команды Александра Мостового и Квинси Промеса.

«Кто более легендарный для «Спартака» – Мостовой или Промес? Сложно так сказать, потому что каждый из них по-своему хороший футболист, это личности. Можно сказать, что это легенды.

Мостовой оставил какой-то след, поиграл в «Спартаке». Согласен, что у Промеса матчей больше, но сложно сравнивать таких футболистов», – заявил Глушаков.