Глушаков сравнил легендарность Мостового и Промеса

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков назвал легендами бывших игроков команды Александра Мостового и Квинси Промеса.
«Кто более легендарный для «Спартака» – Мостовой или Промес? Сложно так сказать, потому что каждый из них по-своему хороший футболист, это личности. Можно сказать, что это легенды.
Мостовой оставил какой-то след, поиграл в «Спартаке». Согласен, что у Промеса матчей больше, но сложно сравнивать таких футболистов», – заявил Глушаков.
- Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год. Выиграл в его составе два чемпионата СССР и Кубок федерации футбола СССР.
- Промес играл за красно-белых в 2014–2018 и 2021–2024 годах. В составе «Спартака» он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
Источник: Legalbet