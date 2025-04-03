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Глушаков сравнил легендарность Мостового и Промеса

Вчера, 13:24
14

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков назвал легендами бывших игроков команды Александра Мостового и Квинси Промеса.

«Кто более легендарный для «Спартака» – Мостовой или Промес? Сложно так сказать, потому что каждый из них по-своему хороший футболист, это личности. Можно сказать, что это легенды.

Мостовой оставил какой-то след, поиграл в «Спартаке». Согласен, что у Промеса матчей больше, но сложно сравнивать таких футболистов», – заявил Глушаков.

  • Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год. Выиграл в его составе два чемпионата СССР и Кубок федерации футбола СССР.
  • Промес играл за красно-белых в 2014–2018 и 2021–2024 годах. В составе «Спартака» он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Юнайтед ФК Глушаков Денис Промес Квинси Мостовой Александр
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Комментарии (14)
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subbotaspartak
1743675979
Всему на земле свой час...
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АЛЕКС 58
1743676421
Промеска знаменитее! Уголовник,наркобарыга любитель ножом помахать...Царю до него далеко
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Красногвардейчик
1743677927
Ну тут даже обсуждать нечего, конечно Мостовой....Промес заезжий лег
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"НЕ" АДЕКВАТ
1743679405
Сравнивать наркалыгу черномазаю и неадакватного пса...в чем прикол? Биба и Боба два долбо....
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Городовой
1743708103
Не может угомониться, лишь бы что-нибудь вякнуть...
Ответить
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