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Часть фанатов «Спартака» продолжит полный бойкот Fan ID

Вчера, 12:42
6

27 групп болельщиков «Спартака» высказались против возвращения фанатов на трибуны на матчах Фонбет Кубка России.

«Путь борьбы никогда не был простым и лeгким. Протестуя против введения Fan ID в 2022 году, мы понимали все тяжести и трудности, с которыми нам придется столкнуться, и приняли его общим решением всех ОФ и ультрас-коллективов.

Во имя общих целей мы пожертвовали частью своей жизни – посещением официальных матчей основного состава футбольного «Спартака», на что годами тратили свои силы, здоровье и энергию.

Спустя три года мы с сожалением видим, что не все разделяют наш взгляд на дальнейшую борьбу и объявляют о возвращении на матчи Кубка России.

На данный момент мы не видим предпосылок для смягчения нашей позиции по данному вопросу: мы по-прежнему крепки и верны своим идеям. Поэтому остаeмся непоколебимыми в своем решении о бойкотировании матчей и призываем всех посещать альтернативные мероприятия, где представлены команды общества «Спартак»: «Спартак-2», ЖФК «Спартак», молодежный состав «Спартака», ХК «Спартак» и РК «Спартак», – говорится в заявлении.

  • Фанаты «Спартака» ранее отказались от посещения матчей, протестуя против введения Fan ID.
  • Недавно часть групп объявила о частичной отмене бойкота – на играх Фонбет Кубка России и Olimpbet Суперкубка России, для посещения которых не требуется Fan ID.

Источник: телеграм-канал «Фратрия»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак
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Комментарии (6)
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BRO_football
1743673581
Ну и сидите дома. Те, кто не ходит на стадионы из-за Fan ID, возможно, этот Fan ID и не получат никогда, потому что это отбитые на голову ультрас, которым лишь бы сжечь что-нибудь и подраться с кем-нибудь. Такие придурки на стадионе не нужны.
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Persona_non_Grata
1743679843
"Всё пропьем, но флот не опозорим") - Акции протеста хороши, когда от них есть позитивный результат ! В данном случае требуемого результата УЖЕ НЕТ и не будет !(((, есть только отрицательный результат в неполноценной поддержке команды ! Впрочем, на своем мнении не настаиваю - у каждого своя правда !...
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Борис34684
1743680131
Власти похоже своей цели не добились, когда вводили эту херню, цель то была как раз у фанатов заполучить биометрию. Хотя эта штука и так беспантовая, ничем не помогает.
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Taps
1743680257
Молодцы, правильно ...
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Rad Meat
1743681065
Это не фанаты ..это люди которые требуют денег с клуба ..мол мы поддерживаем
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rash1959
1743690669
Помимо этого сраного Fan ID, каждый находится под присмотром десятков других "оков". Повышение пенс. возраста проглотили, воблу проглотили, инфляцию кушаем ежедневно, а эта айди не идёт ни в какое сравнение.
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