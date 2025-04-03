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Россия опустилась на 1 позицию в рейтинге ФИФА

Вчера, 11:36
11

ФИФА обновила рейтинг сборных по итогам матчей, прошедших в марте.

Сборная России переместилась в нем с 34-й на 35-ю позицию. Национальная команда пропустила вперед Панаму и Польшу, но опередила Венгрию.

Лидерство в рейтинге сохраняет Аргентина. Испания поднялась на 2-ю позицию, обогнав Францию. Также в топ-10 случилась еще одна перестановка – Нидерланды опередели Португалию.

Изображение со страницы FIFA World Cup в соцсети X.

  • Россия в марте обыграла в товарищеских матчах Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).
  • Национальная команда отстранена от официальных турниров с февраля 2022 года.

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Источник: официальный сайт ФИФА
Товарищеские матчи. Сборные Россия
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Комментарии (11)
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Айболид
1743669857
То-то "михалыч трусонюх" порадуется , когда с работы в "бигмачнице" приолзёт .
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Persona_non_Grata
1743670037
Как так то ???... Бьем все рекорды по количеству беспроигрышных матчей с сумасшедшей разницей и "0" пропущенных, а нас всё ниже опускают !!!??? Ну это точно происки проклятых "гейропейцев" !!! )...
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Mirak92
1743675155
В смысле??? У нас счет голов там ой ой ой . всех громим. Рукакку рекорд в товарниках засчитали, а в рейтинге не подымаемся? Поганая Европа
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NewLife
1743677984
Главная цель Карпина/зюбы обогнать Гренаду и Замбию - выполнена !
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FFR
1743683332
Бельгия выше Германии? Странно.
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алдан2014
1743688304
Мы всех выносим в одну калитку,должны уже впереди планеты всей быть. Непорядок
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