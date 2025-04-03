Россия опустилась на 1 позицию в рейтинге ФИФА

ФИФА обновила рейтинг сборных по итогам матчей, прошедших в марте.
Сборная России переместилась в нем с 34-й на 35-ю позицию. Национальная команда пропустила вперед Панаму и Польшу, но опередила Венгрию.
Лидерство в рейтинге сохраняет Аргентина. Испания поднялась на 2-ю позицию, обогнав Францию. Также в топ-10 случилась еще одна перестановка – Нидерланды опередели Португалию.
Изображение со страницы FIFA World Cup в соцсети X.
- Россия в марте обыграла в товарищеских матчах Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).
- Национальная команда отстранена от официальных турниров с февраля 2022 года.
Источник: официальный сайт ФИФА