Россия опустилась на 1 позицию в рейтинге ФИФА

ФИФА обновила рейтинг сборных по итогам матчей, прошедших в марте.

Сборная России переместилась в нем с 34-й на 35-ю позицию. Национальная команда пропустила вперед Панаму и Польшу, но опередила Венгрию.

Лидерство в рейтинге сохраняет Аргентина. Испания поднялась на 2-ю позицию, обогнав Францию. Также в топ-10 случилась еще одна перестановка – Нидерланды опередели Португалию.

Изображение со страницы FIFA World Cup в соцсети X.