Мостовой отреагировал на информацию об интересе к Умярову из Европы

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что полузащитник красно-белых Наиль Умяров вызывает наибольший интерес со стороны европейских клубов.
«А кто это сказал? Герман Ткаченко? Ну тогда понятно, у меня вопросов больше нет», – сказал Мостовой.
- Ранее руководитель компании Pro Sports Management Герман Ткаченко сказал, что в течение сезона было более трех конкретных запросов по Умярову.
- 24-летний футболист провел в этом сезоне 24 матча за «Спартак», забил 1 гол.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
- Контракт россиянина со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»