Мостовой отреагировал на информацию об интересе к Умярову из Европы

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что полузащитник красно-белых Наиль Умяров вызывает наибольший интерес со стороны европейских клубов.

«А кто это сказал? Герман Ткаченко? Ну тогда понятно, у меня вопросов больше нет», – сказал Мостовой.