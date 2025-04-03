Быстров прокомментировал весенние результаты «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров ответил на вопросы о последних результатах красно-белых в РПЛ.

– «Спартак» весной набрал 1 очко в двух выездных матчах РПЛ. Как думаете, в чем дело?

– Не забивают голы.

– Можно ли предъявить в связи с этим претензии Деяну Станковичу?

– За результат отвечают тренер и игроки. Всем можно.

– Потеря очков в матче с «Ростовом» будет означать, что «Спартак» выбыл из чемпионской гонки?

– Потеря в очков в любом матче уменьшает шансы на чемпионство. Вот и все.