Певица Седокова отреагировала на слухи о романе с Тимощуком

Анна Седокова прокомментировала в соцсетях новые догадки о своей личной жизни.

Сообщалось, что у певицы может быть роман с тренером «Зенита» Анатолием Тимощуком.

Она в последнее время была замечена на матчах петербургской команды.

Очевидцы утверждают, что Тимощук «посылал сердечки» Седоковой.

«Прочитав очередные новости о моем новом выдуманном романе, в этот раз даже я удивилась.

Знакомьтесь, одна из моих лучших подруг и лучших людей на свете, Настя. Талантливый художник и прекрасная мама двух детей и очаровательной собаки.

А также самая любимая женщина Анатолия Тимощука. И все сердечки мира он уже много лет посылает исключительно ей. Расходимся», – написала Седокова, прикрепив совместное фото с Анастасией Климовой, супругой Тимощука.

Фото: соцсети Анны Седоковой