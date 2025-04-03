Певица Седокова отреагировала на слухи о романе с Тимощуком

Анна Седокова прокомментировала в соцсетях новые догадки о своей личной жизни.
- Сообщалось, что у певицы может быть роман с тренером «Зенита» Анатолием Тимощуком.
- Она в последнее время была замечена на матчах петербургской команды.
- Очевидцы утверждают, что Тимощук «посылал сердечки» Седоковой.
«Прочитав очередные новости о моем новом выдуманном романе, в этот раз даже я удивилась.
Знакомьтесь, одна из моих лучших подруг и лучших людей на свете, Настя. Талантливый художник и прекрасная мама двух детей и очаровательной собаки.
А также самая любимая женщина Анатолия Тимощука. И все сердечки мира он уже много лет посылает исключительно ей. Расходимся», – написала Седокова, прикрепив совместное фото с Анастасией Климовой, супругой Тимощука.
Фото: соцсети Анны Седоковой
Источник: «Бомбардир»