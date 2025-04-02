Шалимов рассказал, как будет спасать «Факел» от вылета из РПЛ

Новый главный тренер «Факела» Игорь Шалимов ответил, за счет чего команда может поправить свое турнирное положение в РПЛ.

Шалимов сменил в «Факеле» Дмитрия Пятибратова, который покинул тренерский пост после поражения 0:5 от «Краснодара».

Воронежцы идут на предпоследнем месте в РПЛ после 22 туров. Отставание от зоны переходных матчей – 5 очков.

Шалимов не тренировал с 2022 года.

– Вы следили за командой 100 процентов, поскольку выступали экспертом, и знаете этих исполнителей, правильно?

– Правильно. Я все восемь игр смотрю всегда, когда я не работаю. Соответственно, я и «Факел» смотрел. Сейчас надо посмотреть поле. А так, по ребятам сейчас пока сложно сказать.

Мы сейчас будем думать вообще, как нам играть против «Ахмата», потому что всего три дня тренировочных, но игра важнейшая, поэтому по персоналиям, по схеме пока не понимаем, но за сегодняшний день должны определиться.

– Есть уже понимание, за счeт чего мы прибавим?–

Нет… Психологически надо поправить ребят. Нужно вселить веру в то, что мы можем, и у нас получится обязательно. А дальше уже надо на поле объяснять, доносить как можно быстрее. То есть здесь от ребят тоже многое зависит, надо быть внимательным, старательным во всeм, начиная от отдыха, восстановления, питания и так далее.