В «Акроне» охарактеризовали Дзюбу двумя словами

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов высоко оценил статус Артема Дзюбы.

«Во-первых, он национальный герой, не конкретно города Тольятти, а всей страны. Он для каждого города определенный символ за достижения, которые он добился в национальной сборной. Поэтому я бы не делил на города.

Безусловно, он заслужил это всей своей карьерой, с точки зрения того, что он добился: титулы, личные достижения. То, что это большая и знаковая фигура для российского футбола никто спорить не будет», – сказал Власов.