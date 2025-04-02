Мостовой ответил, готов ли он войти в тренерский штаб Шалимова в «Факеле»

Александр Мостовой назвал условие для сотрудничества с «Факелом».
– Обидно, что «Факел» позвал Шалимова, который три года не тренировал, а не вас?
– Мне в нашей футбольной жизни уже ничего не обидно. Спокоен ко всему, слишком много вещей в футболе прошел.
Посмотрите все мои высказывания: 95% либо уже было, либо будет – все сбывается.
– Готовы пойти в штаб Шалимова, если позовет?
– За деньги – да.
- Воронежцы идут на предпоследнем месте в РПЛ после 22 туров. Отставание от зоны переходных матчей – 5 очков.
- Шалимов сменил в «Факеле» Дмитрия Пятибратова, который покинул тренерский пост после поражения 0:5 от «Краснодара».
Источник: Sport24