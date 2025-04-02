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Шалимов объяснил, почему согласился возглавить «Факел»

Вчера, 19:16
10

Новый главный тренер «Факела» Игорь Шалимов рассказал о своем решении заключить контракт с воронежским клубом.

  • Шалимов сменил в «Факеле» Дмитрия Пятибратова, который покинул тренерский пост после поражения 0:5 от «Краснодара».
  • Воронежцы идут на предпоследнем месте в РПЛ после 22 туров. Отставание от зоны переходных матчей – 5 очков.
  • Шалимов не тренировал с 2022 года.

«Что повлияло на мое решение? Есть вера, которую надеюсь привить и руководству, и ребятам, что ситуация исправима.

Посмотрел календарь – он неплохой. Для нас пять игр дома, три – на выезде. Есть понимание, что делать. Все в совокупности.

Плюс разговор со спортивным и генеральным директором окончательно убедил, хотя у меня сомнений-то и не было.

Выбор сделал почти сразу. В беседе понял, насколько все серьезно в плане организации. Будем работать, исправлять ситуацию», – заявил Шалимов.

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Источник: телеграм-канал «Факела»
Россия. Премьер-лига Факел Шалимов Игорь
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Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1743611225
Удачи, Шаля! Тренируй так же успешно, как и играл сам. """ Есть шанс остаться в РПЛ через переходные игры.
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FCSpartakM
1743611619
бла-бла-бла. 3 года не тренил, вот и согласился хоть на что-то. Факелу все равно с кем вылетать
Ответить
zigbert
1743612364
Может чего и удастся сделать Шалимову но во всяком случае он ничего не теряет.
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Кузьмич на трибуне
1743613146
Шансов практически очень мало. Игры с Локо и Спартаком, ничего светят. Игры с соседями по турнирной таблице (Ахмат,Пари НН , Кр.Сов) Тоже мало шансов. Акрон, Рубин, Ростов тоже не самые уступчивые команды. Вероятность прямого вылета 90%
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Мордаванин
1743613819
нефинти ТО на матизе надо делать да резину менять стратег епт))
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Skull_Boy
1743615196
Не звезди деньги кончились
Ответить
FWSPM
1743617530
посмотрел календарь неплохой а зарплату в любом случае заплатят
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mutabor0992
1743618554
Деньги!Вот главный аргумент.Этого клоуна только месяц из запоя выводить будут.А потом еще отходняки.Так что ничего Факелу не светит.
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Gospod
1743624702
скозочный Сказочник
Ответить
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