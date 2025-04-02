Шалимов объяснил, почему согласился возглавить «Факел»

Новый главный тренер «Факела» Игорь Шалимов рассказал о своем решении заключить контракт с воронежским клубом.

Шалимов сменил в «Факеле» Дмитрия Пятибратова, который покинул тренерский пост после поражения 0:5 от «Краснодара».

Воронежцы идут на предпоследнем месте в РПЛ после 22 туров. Отставание от зоны переходных матчей – 5 очков.

Шалимов не тренировал с 2022 года.

«Что повлияло на мое решение? Есть вера, которую надеюсь привить и руководству, и ребятам, что ситуация исправима.

Посмотрел календарь – он неплохой. Для нас пять игр дома, три – на выезде. Есть понимание, что делать. Все в совокупности.

Плюс разговор со спортивным и генеральным директором окончательно убедил, хотя у меня сомнений-то и не было.

Выбор сделал почти сразу. В беседе понял, насколько все серьезно в плане организации. Будем работать, исправлять ситуацию», – заявил Шалимов.