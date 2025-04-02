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  • Мостовой отреагировал на назначение Шалимова тренером «Факела»

Мостовой отреагировал на назначение Шалимова тренером «Факела»

Вчера, 18:36
6

Александр Мостовой высказался о том, что Игорь Шалимов возглавил «Факел».

«Шалимов спасет «Факел»? Уже не первый раз в отношении «Факела» звучит вопрос, способен ли тот или иной спасти их от вылета.

Сколько за последние два года они тренеров сменили? Человек шесть? И все время один и тот же вопрос. И даже когда «Факелу» удавалось спасаться, со временем все равно тренера меняли. Это сильно, конечно.

Не придавайте значение тому, кто тренирует «Факел». Какая разница, если все равно играют футболисты? Если ребята сами соберутся и скажут: «Давайте кровь из носа сохранимся, сделаем через не могу», тогда сохранятся. Какая разница, кто будет на бровке стоять?

Огромный плюс, что Шалимов – футбольный человек. Игорь – прекрасный в прошлом футболист.

Посмотрел календарь: у «Факела» впереди важная игра с «Ахматом». Сейчас уже не тот момент, чтобы рассуждать, кто стоит на бровке, кто кричит, кто машет, кто бегает. Ребята сами должны собраться», – заявил Мостовой.

  • Воронежцы идут на предпоследнем месте в РПЛ после 22 туров. Отставание от зоны переходных матчей – 5 очков.
  • Шалимов сменил в «Факеле» Дмитрия Пятибратова, который покинул тренерский пост после поражения 0:5 от «Краснодара».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Факел Шалимов Игорь Мостовой Александр
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Комментарии (6)
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Александр-Каратеев-yandex
1743609946
Большая разница, Факелу всё время удавалось спасаться от вылета благодаря тренерским перестановкам, но сейчас похоже мимо, будет примерно тоже самое, как у Коли Писарева в Химках
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DOCTOR PENALTY
1743611581
Успехов Мостовой никому не желает - это диагноз. ""
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Интерес
1743613895
Клуб-лифт,отобравший почётный титул у "Кубани".
Ответить
Городовой
1743619371
"Ребята сами соберутся и решат..." Ну какой на хрен из него тренер? И кому он нужен в штабе?
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Pavlukaite
1743621088
Мост - ты никогда не станешь тренером в РПЛ
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ilya-ilya-google
1743631434
Зачем же ты тогда на курсы ходил и хочешь стать тренером? Почему Слуцкий, Абаскаль, Тедеско, Мусаев плохие, если всё равно играют футболисты?
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