Мостовой отреагировал на назначение Шалимова тренером «Факела»

Александр Мостовой высказался о том, что Игорь Шалимов возглавил «Факел».

«Шалимов спасет «Факел»? Уже не первый раз в отношении «Факела» звучит вопрос, способен ли тот или иной спасти их от вылета.

Сколько за последние два года они тренеров сменили? Человек шесть? И все время один и тот же вопрос. И даже когда «Факелу» удавалось спасаться, со временем все равно тренера меняли. Это сильно, конечно.

Не придавайте значение тому, кто тренирует «Факел». Какая разница, если все равно играют футболисты? Если ребята сами соберутся и скажут: «Давайте кровь из носа сохранимся, сделаем через не могу», тогда сохранятся. Какая разница, кто будет на бровке стоять?

Огромный плюс, что Шалимов – футбольный человек. Игорь – прекрасный в прошлом футболист.

Посмотрел календарь: у «Факела» впереди важная игра с «Ахматом». Сейчас уже не тот момент, чтобы рассуждать, кто стоит на бровке, кто кричит, кто машет, кто бегает. Ребята сами должны собраться», – заявил Мостовой.