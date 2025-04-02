В Тольятти открылся мурал с изображением Дзюбы

«Акрон» сообщил об открытии мурала на одном из домов в Тольятти.
На стене здания изображен нападающий Артем Дзюба.
«Большому рекорду – большой мурал. Мы решили зафиксировать историческое достижение Артeма Дзюбы на улицах Тольятти.
Огромная фигура футболиста возвышается над Жигулeвскими горами. А дети, играющие на поле, заворожены примером легендарного игрока. И вся эта красота в цветах «Акрона», – говорится в публикации с подборкой фотографий.
- Дзюба отличился 31-м голом в составе сборной России и побил рекорд Александра Кержакова.
- Ранее он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, опередив того же Кержакова.
Источник: телеграм-канал «Акрона»