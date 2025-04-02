В Тольятти открылся мурал с изображением Дзюбы

«Акрон» сообщил об открытии мурала на одном из домов в Тольятти.

На стене здания изображен нападающий Артем Дзюба.

«Большому рекорду – большой мурал. Мы решили зафиксировать историческое достижение Артeма Дзюбы на улицах Тольятти.

Огромная фигура футболиста возвышается над Жигулeвскими горами. А дети, играющие на поле, заворожены примером легендарного игрока. И вся эта красота в цветах «Акрона», – говорится в публикации с подборкой фотографий.