Генич поделился подробностями конфликта с Дзюбой

Константин Генич высказался о конфликте с Артемом Дзюбой.

Форвард «Акрона» ранее заявил, что если бы оказался в одной комнате с комментатором «Матч ТВ», то Генич бы «убежал бы оттуда со слезами на глазах».

– Мы с ним были в одной комнате в проекте «Ну, так нельзя» уже после наших ссор, скандалов, публичных резких заявлений – и ничего. Он не пошел брать меня за грудки, заламывать мне шею «ты что, охренел». Мы спокойно общались, провели эфиры. Я ушел оттуда не со слезами. Ну ты что думаешь, если бы мы оказались в одной комнате, он пошел бы меня бить или что?

– Кто бы кого победил?

– Ну, он сейчас более прокачанный. Наверное, мне бы досталось. Может быть, я бы истекал кровью. Но я сразу хочу сказать, если он посмотрит, я бы не пошел подавать на него заявление. Он существует в своем мире, пусть существует.