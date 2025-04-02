Агент ответил Дзюбе на его высказывание: «Он сожалеет об этих словах»

Глава агентства ProSports Management Герман Ткаченко дал ответ Артему Дзюбе. Форвард «Акрона» ранее заявил, что Ткаченко «олицетворение лицемера».

– «Герман Ткаченко – чемпион мира среди лицемеров. Олицетворение лицемера», – говорил про вас Дзюба.

– Мне кажется, он сожалеет об этих словах. Артем много о ком чего говорил. Это моральный маркер, что ли? И хорошее же Дзюба тоже говорил – о том, что я сильно формулирую.

– По словам Артема, вы финансово помогали Василию Уткину: «Тот аккуратненько делает вбросы, а этот некрасиво себя ведет».

– В дискуссиях с Васей я чаще защищал Дзюбу. Но это тоже не имеет никакого значения. Васю невозможно было попросить о чем-то написать или сказать – особенно про Дзюбу или там Смородскую. Это его убеждения.