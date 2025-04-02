Речь Анчелотти из зала суда – тренера «Реала» могут посадить на 5 лет

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал показания по делу о налоговом мошенничестве в суде.

Итальянского специалиста обвиняют в том, что он в 2014-2015 годах указывал в налоговых декларациях только личное вознаграждение за работу, полученное от «Реала», но не доход за использование его имиджевых прав, которые он якобы передал другим организациям.

Подсчитано, что Анчелотти недоплатил налогов на 1 миллион евро.

«Когда «Реал» предложил передать мне имиджевые права, я связался с консультантом и после этого не стал вдаваться в подробности, потому что все казалось мне законным. Не думал, что это могут расценить как мошенничество, но если я здесь, то, предполагаю, все было не так правильно», – сказал Анчелотти.