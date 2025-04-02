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  • Речь Анчелотти из зала суда – тренера «Реала» могут посадить на 5 лет

Речь Анчелотти из зала суда – тренера «Реала» могут посадить на 5 лет

Вчера, 14:12
2

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал показания по делу о налоговом мошенничестве в суде.

  • Итальянского специалиста обвиняют в том, что он в 2014-2015 годах указывал в налоговых декларациях только личное вознаграждение за работу, полученное от «Реала», но не доход за использование его имиджевых прав, которые он якобы передал другим организациям.
  • Подсчитано, что Анчелотти недоплатил налогов на 1 миллион евро.

«Когда «Реал» предложил передать мне имиджевые права, я связался с консультантом и после этого не стал вдаваться в подробности, потому что все казалось мне законным. Не думал, что это могут расценить как мошенничество, но если я здесь, то, предполагаю, все было не так правильно», – сказал Анчелотти.

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Источник: Marca
Испания. Примера Реал Анчелотти Карло
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Комментарии (2)
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алдан2014
1743594158
Тикай в Россию,с Дона выдачи нет
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Artemka444
1743610950
Не посадят
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