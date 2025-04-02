Смородская – о Станковиче: «Не вижу у него сильных сторон»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что Деян Станкович не станет лучшим тренером РПЛ в этом сезоне.

«Станкович не будет претендовать на звание лучшего тренера по итогам РПЛ. Не вижу у него никаких сильных сторон. Может, умеет в нужный момент настроить команду, но это не совсем про футбольную мысль», – сказала Смородская.