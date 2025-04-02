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Смородская – о Станковиче: «Не вижу у него сильных сторон»

Вчера, 12:57
14

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что Деян Станкович не станет лучшим тренером РПЛ в этом сезоне.

«Станкович не будет претендовать на звание лучшего тренера по итогам РПЛ. Не вижу у него никаких сильных сторон. Может, умеет в нужный момент настроить команду, но это не совсем про футбольную мысль», – сказала Смородская.

  • Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года.
  • Московский клуб занимает 3-е место в РПЛ с 44 очками после 22 туров. Команда отстает от лидера на 5 очков.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Смородская Ольга
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Комментарии (14)
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NewLife
1743589035
"Не вижу у него никаких сильных сторон." Не туда смотришь, смотри во фронт ниже пояса))
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k611
1743589372
Анализируй лучше матч Крылья Советов - Локомотив. Есть почва для размышлений...
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Вжыхъ
1743589426
Тут всё просто. Возьмут чемпионство - будет лучшим тренером. Результат решает, а не то, кто и куда смотрит.
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SLADE2019
1743590405
Вот так пофиг что она видит или не видит.
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Спартачище
1743591158
Как здорово что баба Оля все дальше от рос футбола Но плохо что журнашлюхи бегают в наркодиспансеры за интервью
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алдан2014
1743595291
Весь российский футбол плевался когда эта дама рулила в Локомотиве. И её мнение мало кому интересно.
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Пётр-Лаврухин-google
1743597682
Ну нашли бы ей мужичка что ли. Хоть какого.Ну з.а.е.б.а.л.а это чучело неудовлетворённое.
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subbotaspartak
1743604320
Есть близорукость, дальнозоркость и лупоглазость... Это когда постоянно видят гадость...
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Димтрий
1743606612
НЕ могу понять, зачем bombardir публикует её мнение? Друзья, мы не хотим опускаться на её уровень, пожалейте нас. Она в футболе ноль с палочкой.
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slavа0508
1743609391
Ну да . игру в ничью сыграл и сразу не тренер ...сколько всё таки у нас говна вокруг футбола ..
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