Назван российский игрок «Спартака», которым восхищены в Европе

Руководитель компании Pro Sports Management Герман Ткаченко считает полузащитника «Спартака» Наиля Умярова главным открытием сезона.
«Наиль – главное открытие и вообще лучший игрок сезона. Самый частый запрос из-за границы сегодня – по поводу Умярова. И понятно почему. Аналитические службы клубов смотрят прежде всего цифры – и они для всех удивительны.
В течение сезона было более трех конкретных запросов по Наилю из Европы – с выражением восхищения. Но еще раз: это не интерес, скорее проверка статуса», – заявил Ткаченко.
- 24-летний Умяров провел в этом сезоне 24 матча за «Спартак», забил 1 гол.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
- Контракт россиянина со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.
Источник: Sport24