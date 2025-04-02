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  • Назван российский игрок «Спартака», которым восхищены в Европе

Назван российский игрок «Спартака», которым восхищены в Европе

Вчера, 11:33
9

Руководитель компании Pro Sports Management Герман Ткаченко считает полузащитника «Спартака» Наиля Умярова главным открытием сезона.

«Наиль – главное открытие и вообще лучший игрок сезона. Самый частый запрос из-за границы сегодня – по поводу Умярова. И понятно почему. Аналитические службы клубов смотрят прежде всего цифры – и они для всех удивительны.

В течение сезона было более трех конкретных запросов по Наилю из Европы – с выражением восхищения. Но еще раз: это не интерес, скорее проверка статуса», – заявил Ткаченко.

  • 24-летний Умяров провел в этом сезоне 24 матча за «Спартак», забил 1 гол.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
  • Контракт россиянина со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Умяров Наиль
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Комментарии (9)
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NewLife
1743588935
Да, Наиль прибавил, но до топа пока далеко.
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Айболид
1743591752
А где сами восхищения то ? Из Европы . Ну так , для примеру .
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Прокс
1743607198
Наверно Мальта и Андорра восхищаются????
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zigbert
1743616117
Немало было критики в его адрес но Наиль молодец прошел через все это и теперь это игрок основного состава.
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