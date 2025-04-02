Назван российский игрок «Спартака», которым восхищены в Европе

Руководитель компании Pro Sports Management Герман Ткаченко считает полузащитника «Спартака» Наиля Умярова главным открытием сезона.

«Наиль – главное открытие и вообще лучший игрок сезона. Самый частый запрос из-за границы сегодня – по поводу Умярова. И понятно почему. Аналитические службы клубов смотрят прежде всего цифры – и они для всех удивительны.

В течение сезона было более трех конкретных запросов по Наилю из Европы – с выражением восхищения. Но еще раз: это не интерес, скорее проверка статуса», – заявил Ткаченко.