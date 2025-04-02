Канчельскис объяснил проблемы «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» Андрей Канчельскис оценил результаты «горожан».

«Не согласен, что «Манчестер Сити» находится в кризисе. У команды выдался неудачный сезон из-за травмы Родри. Но общая ситуация в «Манчестер Сити» нормальная. Присутствуют какие-то проблемы в построении игры, но их можно исправить.

К следующему сезону «Манчестер Сити» подойдет в нормальном расположении духа и в нормальной готовности», – сказал Канчельскис.