Канчельскис объяснил проблемы «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» Андрей Канчельскис оценил результаты «горожан».
«Не согласен, что «Манчестер Сити» находится в кризисе. У команды выдался неудачный сезон из-за травмы Родри. Но общая ситуация в «Манчестер Сити» нормальная. Присутствуют какие-то проблемы в построении игры, но их можно исправить.
К следующему сезону «Манчестер Сити» подойдет в нормальном расположении духа и в нормальной готовности», – сказал Канчельскис.
- «Манчестер Сити» занимает 5-е место в АПЛ с 48 очками после 29 туров.
- Клуб выиграл последние четыре чемпионата Англии.
- В последний раз «Манчестер Сити» финишировал в АПЛ вне топ-4 в сезоне-2009/10.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»