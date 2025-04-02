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Стали известны два участника Лиги чемпионов-2025/26

Вчера, 10:05

Определились две команды, которые квалифицировались в общий этап Лиги чемпионов-2025/26 по ходу розыгрышей национальных чемпионатов. Ими стали «Бавария» и «ПСЖ».

Лидер Бундеслиги «Бавария» с 65 очками после 27 матчей гарантировала себе позицию в топ-4 чемпионата Германии, которая дает место на общем этапе ЛЧ. Занимающая 5-е место «Боруссия М» (43 очка) и расположенные ниже команды потеряли теоретические шансы догнать мюнхенцев до конца сезона.

Лидер Лиги 1 «ПСЖ» с 71 очком после 27 игр обеспечил себе место в топ-3 чемпионата Франции, которое дает место на общем этапе ЛЧ. Занимающая 4-е место «Ницца» (47 очков) и расположенные ниже команды потеряли теоретические шансы догнать парижан до конца сезона.

  • На общем этапе Лиги чемпионов выступают 36 команд.
  • 29 из них определятся по итогам сезона, еще 7 – по результатам квалификации.

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Бавария ПСЖ
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